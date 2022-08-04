Источники сообщили, что российские силы пересекли границы Бахмута и зашли на его окраины

Российские штурмовые отряды пересекли границу города Бахмут (Артемовск) в ДНР и ведут бои в городской черте. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
«Хорошие новости с Артемовского направления. “ЧВК Вагнера” взломала оборону противника и смогла зайти в Артемовск. Сейчас бои идут на улице Патриса Лумумбы», — сообщает военный аналитик.
Улица Патриса Лумумбы расположена на восточной окраине Бахмута. Всего в трех километрах к востоку располагается населенный пункт Покровское, который был ранее освобожден «вагнеровцами».
Информацию Рожина уже вскоре подтвердил замминистра информации ДНР в своем канале «Неофициальный Безсонов Z» и ряд других источников.
«Мои источники подтверждают заход наших ребят в Артемовск», — написал он.
В настоящее время Бахмут является ключевым пунктом в системе обороны ВСУ в Донбассе — через расположенный там железнодорожный узел шло боепитание всей украинской группировки войск в Донбассе. Из-за его высокой значимости для обороны населенного пункта были сконцентрированы значительные силы, в том числе иностранные наемники Киева и поставленная из-за рубежа боевая техника. Освобождение Бахмута (Артемовска) открывает путь к полному освобождению Донбасса от киевских войск, а в авангарде российского наступления в очередной раз оказались отряды «ЧВК Вагнера», которые ранее прорвали оборону противника в Попасной, а после смогли без единого выстрела взять Светлодарск.