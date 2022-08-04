Источники сообщили, что российские силы пересекли границы Бахмута и зашли на его окраины

В настоящее время Бахмут является ключевым пунктом в системе обороны ВСУ в Донбассе — через расположенный там железнодорожный узел шло боепитание всей украинской группировки войск в Донбассе. Из-за его высокой значимости для обороны населенного пункта были сконцентрированы значительные силы, в том числе иностранные наемники Киева и поставленная из-за рубежа боевая техника. Освобождение Бахмута (Артемовска) открывает путь к полному освобождению Донбасса от киевских войск, а в авангарде российского наступления в очередной раз оказались отряды «ЧВК Вагнера», которые ранее прорвали оборону противника в Попасной, а после смогли без единого выстрела взять Светлодарск.