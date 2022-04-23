Источник в ВСУ сообщил об отправке британских специалистов по диверсиям на Украину

Известно, что Лондон забросил на Украину как минимум две

группы специалистов по диверсиям и партизанской войне общей численностью порядка

20 человек. По словам источника, они были отправлены во Львовскую область. Там расположена

авиабригада армейской авиации вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.