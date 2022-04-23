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Великобритания отправила на Украину специалистов
из Особой воздушной службы (Special Air Service — SAS) для
помощи в организации диверсий. Об этом сообщил сотрудник российских силовых
структур со ссылкой на информацию, полученную от источника в ВСУ.
Известно, что Лондон забросил на Украину как минимум две
группы специалистов по диверсиям и партизанской войне общей численностью порядка
20 человек. По словам источника, они были отправлены во Львовскую область. Там расположена
авиабригада армейской авиации вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.
«По информации, поступившей от источников в ВСУ, в
населенный пункт Броды Львовской области, на территорию 16-й отдельной бригады
армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где
расположена штаб-квартира SAS, были переброшены как минимум две группы
военнослужащих», — говорится в сообщении.
Сотрудники SAS являются одними из наиболее квалифицированных
специалистов в области диверсий и организации государственных переворотов, митингов
и заказных убийств. По словам источника, чаще всего они работают под прикрытием
медицинских «Белых касок» или иных гуманитарных организаций.