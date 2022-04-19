Источник в силовых структурах рассказал про борьбу с диверсантами в Херсоне

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Рейды по выявлению диверсионных групп активно проводятся российскими силовиками после обнаружения на херсонском военном заводе схрона с оружием и взрывчаткой. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Схрон был обнаружен после бегства Службы безопасности Украины (СБУ) из Херсона по сигналу местных жителей. Оружие нашли на территории завода «Паллада». Предполагается, что его намеревались применить для диверсий.
Силовики идентифицировали автоматы АК-74М, снайперские винтовки Драгунова, гранатомет РПГ-7 с гранатами к нему, ящики с гранатами РГД-5 и Ф-1 и другое.
«В настоящий момент в Херсоне и области проходит ряд мероприятий, нацеленный на выявление диверсионных групп», — сказал собеседник агентства.
Сегодня утром в отдельный микрорайон Корабельный в Херсоне был
доставлен гуманитарный груз. Большая
часть населения — работники грузового порта, которые остались без зарплаты и
пособий.