Исследователи Пермского Политеха создали генератор текста по принципам комбинаторики

Алгоритм для генерации текста, основанный на принципах комбинаторики и матричных вычислений, разработали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Они взяли за основу русский и латинский алфавиты. Созданный учеными генератор начинает работу с двухбуквенных сочетаний, постепенно «перемножая» их с другими буквами конкретного алфавита и составляя таким образом матрицу. Далее за дело берется словарь, отсекающий несуществующие слова и помогающий формировать из настоящих слов предложения.
«Не все лексические значения слов доступны для понимания алгоритму, поэтому человек все же лучше справляется с генерацией текста», — приводит Planet Today слова доцента кафедры общей физики Вячеслава Кирчанова.
Пока алгоритм может только создавать тексты, но впоследствии исследователи надеются «научить» его проводить анализ материала, включая разделение на стили. Они считают, что когда-нибудь ИИ сможет заменить человека в сфере создания печатной продукции.