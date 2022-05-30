Исследователи Пермского Политеха создали генератор текста по принципам комбинаторики

Они взяли за основу русский и латинский алфавиты. Созданный учеными генератор начинает работу с двухбуквенных сочетаний, постепенно «перемножая» их с другими буквами конкретного алфавита и составляя таким образом матрицу. Далее за дело берется словарь, отсекающий несуществующие слова и помогающий формировать из настоящих слов предложения.