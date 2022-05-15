...
    В тренде

    Исследователи Mayo Clinic назвали бесплатное средство борьбы с жиром на животе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Исследователи Mayo Clinic назвали бесплатное средство борьбы с жиром на животе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Желающие похудеть должны следить не только за питанием и физической нагрузкой, но и за качеством сна, предупредили исследователи Mayo Clinic.

    Если человеку не удается отдыхать определенное количество времени, это может привести к отложению висцерального жира в зоне брюшной полости. Из-за этого увеличивается риск развития рака молочной железы и толстой кишки, диабета, деменции и болезней сердца, отметили ученые. Хороший сон является бесплатным средством для борьбы с жиром. 

    «Недостаток сна ведет к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей», — предупредили специалисты.

    Количество сна, необходимое человеку, зависит от возраста и уровня физической активности. Потребность уделять ночному отдыху больше времени возрастает при болезни или у подверженных стрессу людей.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*
    Оптимизировано Серафинит - Акселератор
    Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.