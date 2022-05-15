Исследователи Mayo Clinic назвали бесплатное средство борьбы с жиром на животе

Если человеку не удается отдыхать определенное количество времени, это может привести к отложению висцерального жира в зоне брюшной полости. Из-за этого увеличивается риск развития рака молочной железы и толстой кишки, диабета, деменции и болезней сердца, отметили ученые. Хороший сон является бесплатным средством для борьбы с жиром.