Исследователи Mayo Clinic назвали бесплатное средство борьбы с жиром на животе

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Желающие похудеть должны следить не только за питанием и физической нагрузкой, но и за качеством сна, предупредили исследователи Mayo Clinic.
Если человеку не удается отдыхать определенное количество времени, это может привести к отложению висцерального жира в зоне брюшной полости. Из-за этого увеличивается риск развития рака молочной железы и толстой кишки, диабета, деменции и болезней сердца, отметили ученые. Хороший сон является бесплатным средством для борьбы с жиром.
«Недостаток сна ведет к увеличению веса даже у молодых и здоровых людей», — предупредили специалисты.
Количество сна, необходимое человеку, зависит от возраста и уровня физической активности. Потребность уделять ночному отдыху больше времени возрастает при болезни или у подверженных стрессу людей.