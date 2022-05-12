«Испуганные патриоты-стыдливцы»: Шахназаров объяснил отказ сбежавшей Хаматовой защищать памятник в Риге

«В Латвии сейчас много тех, кто покинул Россию, испугавшись — такие испуганные патриоты-стыдливцы. И никто из них к памятнику не пришел, никто из них не возмутился действиями властей Риги, ни Антон Долин, ни Хаматова, ни Алекс Дубас, ни режиссер Манский — никто. А знаете, почему? Не потому, что они испугались. Потому что они думают абсолютно так же, как власти Риги», — отметил публицист.