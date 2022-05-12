«Испуганные патриоты-стыдливцы»: Шахназаров объяснил отказ сбежавшей Хаматовой защищать памятник в Риге

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Сбежавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова никак не отреагировала на попытку сноса памятника Освободителям в Риге. По мнению публициста и журналиста Михаила Шахназарова, поведение артистки связано с ее политическими взглядами, передает ФБА «Экономика сегодня».
Неравнодушные жители Риги несколько дней боролись за сохранение советского мемориала. После того, как по приказу городских властей трактор собрал все цветы, принесенные к памятнику в честь Дня Победы, люди принесли туда еще больше букетов, выражая свою позицию. Однако, обратил внимание Шахназаров, среди защитников мемориала советским героям войны, не оказалось ни одного из россиян, которые в спешке покинули родину после начала спецоперации. В том числе актрисы Чулпан Хаматовой.
«В Латвии сейчас много тех, кто покинул Россию, испугавшись — такие испуганные патриоты-стыдливцы. И никто из них к памятнику не пришел, никто из них не возмутился действиями властей Риги, ни Антон Долин, ни Хаматова, ни Алекс Дубас, ни режиссер Манский — никто. А знаете, почему? Не потому, что они испугались. Потому что они думают абсолютно так же, как власти Риги», — отметил публицист.
Сейчас Хаматова занята в репетициях к новому спектаклю, по роману Федора Достоевского «Бесы». Местный режиссер Алвис Херманис написал роль специально для россиянки. Более того, латвийская постановка по роману русского классика будет посвящена «совести, сознании и подсознании России не только в контексте последних событий».
«А почему вы про Латвию не хотите поставить спектакль, господин Херманис? И задействовать Хаматову. Много интересного можно рассказать в этом спектакле. А по поводу бесов — видимо, вы не так поняли роман великого Достоевского. На мой взгляд, бесы не должны играть и ставить бесов», — пришел к выводу Шахназаров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «вурдалаками» инициаторов сноса советских памятников.