«Исповедь» артиллериста ВСУ: украинский солдат признался в военных преступлениях

«Вели огонь отсюда по населенным пунктам Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии 36-й бригады подполковника Шостака. В этих населенных пунктах находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте», – сказал Плотников, добавив, что раскаивается в содеянном.