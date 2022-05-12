«Исповедь» артиллериста ВСУ: украинский солдат признался в военных преступлениях

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Украинская армия вела огонь по населенным пунктам, где находились только мирные жители, признался артиллерист ВСУ Александр Плотников, передает РИА Новости.
Во время допроса в Следственном комитете, военнослужащий украинской армии рассказал, что вел огонь из самоходной артиллерийской установки «Акация» калибром 152 мм. По словам артиллериста, военные прекрасно знали, что стреляют по мирному населению.
«Вели огонь отсюда по населенным пунктам Сартана, Талаковка по приказу начальника артиллерии 36-й бригады подполковника Шостака. В этих населенных пунктах находились мирные жители, не принимавшие участие в военном конфликте», – сказал Плотников, добавив, что раскаивается в содеянном.
Напомним, сотрудники СК РФ начали работу в Мариуполе в апреле. Их цель: расследование военных преступлений, совершенных националистами. Следователи допрашивают очевидцев, свидетелей, посещают места трагедий.