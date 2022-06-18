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Использовать умные часы за 2550 долларов, чтобы хвастаться своими NFT. TAG Heuer выпустила для Connected Calibre E4 необычный циферблат Lens

Использовать умные часы за 2550 долларов, чтобы хвастаться своими NFT. TAG Heuer выпустила для Connected Calibre E4 необычный циферблат Lens

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Компания TAG Heuer решила добавить своим люксовым умным часам Connected Calibre E4 необычную возможность просмотра NFT. 


Речь о новом циферблате под названием Lens. Суть работы функции достаточно проста. Пользователю нужно подключить к приложению на смартфоне свой крипто-кошелёк, после чего часы позволят выбрать в качестве циферблата имеющиеся у пользователя NFT. Поддерживаются различные кошельки, включая Metamask или Ledger Live.  

Использовать умные часы за 2550 долларов, чтобы хвастаться своими NFT. TAG Heuer выпустила для Connected Calibre E4 необычный циферблат Lens

Новый циферблат будет работать как с 45-миллиметровыми, так и с 42-миллиметровыми моделями Connected Calibre E4. Можно отображать изображения как из своей личной библиотеки NFT, так и из коллекций, отобранных TAG Heuer.  

Connected Calibre E4 были представлены в начале года. Они стоят от 2550 долларов. 

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