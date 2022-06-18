Использовать умные часы за 2550 долларов, чтобы хвастаться своими NFT. TAG Heuer выпустила для Connected Calibre E4 необычный циферблат Lens

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Компания TAG Heuer решила добавить своим люксовым умным часам Connected Calibre E4 необычную возможность просмотра NFT.





Речь о новом циферблате под названием Lens. Суть работы функции достаточно проста. Пользователю нужно подключить к приложению на смартфоне свой крипто-кошелёк, после чего часы позволят выбрать в качестве циферблата имеющиеся у пользователя NFT. Поддерживаются различные кошельки, включая Metamask или Ledger Live.





Новый циферблат будет работать как с 45-миллиметровыми, так и с 42-миллиметровыми моделями Connected Calibre E4. Можно отображать изображения как из своей личной библиотеки NFT, так и из коллекций, отобранных TAG Heuer.

Connected Calibre E4 были представлены в начале года. Они стоят от 2550 долларов.