Использование зубной пасты с триклозаном может привести к воспалению десен

Зубные пасты с триклозаном могут представлять опасность для десен и языка. Об этом заявили эксперты издания Al Arabiya. Они рассказали, каких ингредиентов зубной пасты необходимо избегать.
Специалисты объяснили, что триклозан представляет собой антибактериальное и противогрибковое вещество, которое часто встречается в составе зубной пасты. Согласно результатам проведенных научных исследований, он способен вызывать нарушения гормонального баланса, а также разрушать микробиом кишечника. Отмечается, что в 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило использование данного вещества в производстве зубной пасты.
По словам экспертов, триклозан негативно влияет на состояние ротовой полости. В частности он способен вызывать воспаление десен и языка, а также изменять уровень кислотности во рту, что приводит к повышенной чувствительности и сухости. Специалисты рекомендуют отказаться от зубной пасты, в состав которой входит данный ингредиент.