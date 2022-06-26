Использование зубной пасты с триклозаном может привести к воспалению десен

Специалисты объяснили, что триклозан представляет собой антибактериальное и противогрибковое вещество, которое часто встречается в составе зубной пасты. Согласно результатам проведенных научных исследований, он способен вызывать нарушения гормонального баланса, а также разрушать микробиом кишечника. Отмечается, что в 2019 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило использование данного вещества в производстве зубной пасты.