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Использование памяти DDR5 повышает многопоточную производительность Core i7-13700K почти на 20%

Использование памяти DDR5 повышает многопоточную производительность Core i7-13700K почти на 20%

На этой неделе появился тест Core i7-13700K в Geekbench: инженерный образец процессора показал впечатляющую производительность и относительно Core i7-12700K, и относительно Ryzen 9 5950X. Но тогда Core i7-13700K тестировался в связке с памятью DDR4, а что будет, если использовать новейший CPU Intel с DDR5?


Будет прирост, причем значительный: в многопоточном тесте Core i7-13700K, работающий в связке с DDR5, демонстрирует прирост на 20%. Это – значительно. А вот на однопоточную производительность тип памяти никак не влияет.

Использование памяти DDR5 повышает многопоточную производительность Core i7-13700K почти на 20%

Схожим образом на DDR5 реагирует и Core i5-13600K, разве что прибавка в многопоточной производительности скромнее – на уровне 11%.

intel
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RusNewsToday24
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