Использование Instagram в России рухнуло до одной минуты в день

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В России сократилось время, которое тратят пользователи на социальные сети. Об этом говорится в исследовании аудитории социальных сетей компании Mediascope.





В Mediascope поясняют:

14 марта в России была заблокирована одна из наиболее популярных социальных сетей – Instagram. Ранее на нее приходилось 15-20% всего потребления социальных сетей. Аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы, однако блокировка Instagram сказалась на общем объеме использования такого типа площадок – время, затрачиваемое на них средним жителем России, сократилось».

Согласно статистике Mediascope, время использования Instagram (запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской) упало с 13 минут в начале февраля до 1 минуты 11–15 апреля.

Как отмечают эксперты, произошедшая ранее блокировка Facebook (запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) не оказала такого влияния на общие показатели по «засиживанию» в соцсетях.

В целом на третьей неделе апреля россияне проводили в социальных сетях в среднем 57-58 минут в день, тогда как с 24 февраля по 14 марта этот показатель был выше — от 66 до 72 минут в день.