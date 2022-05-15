Использование гербицидов предотвратит появление сорняков в огороде

Ежегодное удаление сорняков при помощи выдергивания может отнимать слишком много сил, к тому же такой способ подойдет только тем, у кого лишних трав на грядках немного. Если бороться с сорняками вручную нет желания, можно воспользоваться специальными гербицидами, сообщает британский таблоид The Sun.