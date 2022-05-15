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    Использование гербицидов предотвратит появление сорняков в огороде

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Использование гербицидов предотвратит появление сорняков в огороде

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    pixabay.com

    Специальные химические гербициды помогут садоводам-любителям избавиться от сорных трав еще до их прорастания. Об этом рассказали эксперты питомника Platt Hill.

    Ежегодное удаление сорняков при помощи выдергивания может отнимать слишком много сил, к тому же такой способ подойдет только тем, у кого лишних трав на грядках немного. Если бороться с сорняками вручную нет желания, можно воспользоваться специальными гербицидами, сообщает британский таблоид The Sun.

    «Гербициды нужно использовать весной. Химикаты уничтожат вредителей до того, как они успеют прорасти», — посоветовали эксперты питомника Platt Hill.

    Если же на грядках уже колосится молодая поросль сорных трав, можно использовать послевсходовый гербицид. Специальная формула разрушит растение, не позволив ему развиваться дальше.

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