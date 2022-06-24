Использовали смартфоны, как показано в рекламе, и остались со сломанными гаджетами. Samsung оштрафовали за вводящую в заблуждение рекламу

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Компания Samsung оштрафована на 14 миллионов австралийских долларов регулятором в Австралии за вводящую в заблуждение рекламу водонепроницаемости своих смартфонов.

Еще в 2019 году Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на Samsung Australia из-за вводящей в заблуждение рекламы водонепроницаемости телефонов. Южнокорейский технологический гигант неоднократно рекламировал несколько своих телефонов Galaxy S, Galaxy A и Galaxy Note как пригодные для использования в бассейне и морской воде. Почти три года спустя австралийский суд обязал Samsung Australia выплатить 14 миллионов австралийских долларов (около 9,6 миллиона долларов США) в качестве штрафа за вводящую в заблуждение реклам.

В пресс-релизе упоминается группа телефонов Samsung со степенью IP68, включая Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy A5 (2017), Galaxy A7 (2017), Galaxy S8, S8 Plus и Galaxy Note8, которые якобы можно использовать в бассейне и в море.





ACCC утверждает, что в Австралии было продано 3,1 миллиона единиц вышеупомянутых устройств, а вводящая в заблуждение реклама показывалась в период с марта 2016 года по октябрь 2018 года. Регулирующий орган утверждает, что эта реклама побуждала пользователей покупать и использовать свои устройства, как показано в рекламе, например, делать подводные селфи.

Результатом стали многочисленные жалобы пользователей на повреждения телефонов из-за того, что соленая вода разъедает зарядные порты и даже полностью выводит устройства из строя. Повреждение водой, в частности, не покрывается гарантией, поэтому многие потребители остались с непригодными для использования устройствами.