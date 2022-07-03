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Исполнителя хита «Шоколадный заяц» Нарцисса похоронили в Камеруне

Исполнителя хита «Шоколадный заяц» Нарцисса похоронили в Камеруне
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Именитого певца Пьера Нарцисса, ушедшего из жизни в 45-летнем возрасте, похоронили в Камеруне.

Пьера Нарцисса 2 июля похоронили в семейном склепе, где покоятся его папа и бабушка, сообщает «СтарХит». Певец скончался в Москве на 46-м году жизни. Нарцисс умер во время проведения операции на почки. 

Организацией похорон участника шоу «Фабрика звезд» занималась его бывшая супруга Валерия. Церемония прощания с Нарциссом проходила в Москве. На панихиду приехали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Яна Чурикова и Алексей Кабанов. 

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RusNewsToday24
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