Исполнителя хита «Шоколадный заяц» Нарцисса похоронили в Камеруне

Именитого певца Пьера Нарцисса, ушедшего из жизни в 45-летнем возрасте, похоронили в Камеруне.
Пьера Нарцисса 2 июля похоронили в семейном склепе, где покоятся его папа и бабушка, сообщает «СтарХит». Певец скончался в Москве на 46-м году жизни. Нарцисс умер во время проведения операции на почки.
Организацией похорон участника шоу «Фабрика звезд» занималась его бывшая супруга Валерия. Церемония прощания с Нарциссом проходила в Москве. На панихиду приехали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Яна Чурикова и Алексей Кабанов.