Исполнительница главной роли в фильме «Цыганский барон» ушла из жизни

Звезда советского фильма «Цыганский барон» Кира Данилова ушла из жизни в возрасте 53 лет. Печальные новости сообщил портал kino-teatr.
Напомним, в киноленте режиссера Виктора Окунцова актриса исполнила одну из ключевых ролей — дочь губернатора Саффи. Позже артистка принимала участие в съемках известных картин «Исключение из правил», «Короли и волшебники» и «Хмель».
Кира Данилова родилась 20 июля 1969 года. О ее смерти стало известно в четверг, 13 октября. Точная причина произошедшего в настоящее время не разглашается.