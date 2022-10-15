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Исполнительница главной роли в фильме «Цыганский барон» ушла из жизни

Исполнительница главной роли в фильме «Цыганский барон» ушла из жизни
Кадр из фильма “Цыганский барон”

Звезда советского фильма «Цыганский барон» Кира Данилова ушла из жизни в возрасте 53 лет. Печальные новости сообщил портал kino-teatr.

Напомним, в киноленте режиссера Виктора Окунцова актриса исполнила одну из ключевых ролей — дочь губернатора Саффи. Позже артистка принимала участие в съемках известных картин «Исключение из правил», «Короли и волшебники» и «Хмель».

Кира Данилова родилась 20 июля 1969 года. О ее смерти стало известно в четверг, 13 октября. Точная причина произошедшего в настоящее время не разглашается.

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RusNewsToday24
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