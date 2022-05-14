Исполнитель Мика споет новую песню в финале Евровидения

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Певец Мика представит свой новый хит Yo Yo в завершении песенного конкурса «Евровидение-2022».
Мика выпустил сингл 13 мая этого года. Композиция представлена в виде анимационного лирического видео. Певец сообщил, что хотел создать песню, которая смогла бы заставить слушателей плакать и танцевать одновременно.
«Это песня, которая заставляет мир во всей его жестокости чувствовать себя лучше. Что-то, что всегда будет рядом, чтобы утешить вас», — сообщил Мика в соцсетях.
Мика споет новую песню в финале Евровидения, который пройдет 14 мая в PalaOlimpico в Турине. Сам певец является соведущим главного международного песенного конкурса.
загрузка...