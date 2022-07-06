Испанский журналист Эльбум узнал об опасных планах НАТО относительно России и Китая

НАТО хочет расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики. Об этом рассказал автор испанского издания Rebelion Хорхе Эльбаум.
Журналист узнал об опасных планах Альянса относительно России и Китая. По его словам, военный блок хочет разрушить суверенитет указанных государств.
«НАТО готовится к войне со всеми, кто не входит в ее окружение, и намерена теснее окружить Москву и Пекин: расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики, размещая оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктиде», — рассказал Эльбаум.
Ранее представители стран НАТО провели переговоры в Мадриде. Они приняли стратегическую концепцию, в которой обозначили Россию как «главную угрозу».