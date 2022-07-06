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Испанский журналист Эльбум узнал об опасных планах НАТО относительно России и Китая

Испанский журналист Эльбум узнал об опасных планах НАТО относительно России и Китая
Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО хочет расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики. Об этом рассказал автор испанского издания Rebelion Хорхе Эльбаум.

Журналист узнал об опасных планах Альянса относительно России и Китая. По его словам, военный блок хочет разрушить суверенитет указанных государств.

  «НАТО готовится к войне со всеми, кто не входит в ее окружение, и намерена теснее окружить Москву и Пекин: расширяться в сторону Южной Атлантики и Арктики, размещая оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктиде», — рассказал Эльбаум. 

Ранее представители стран НАТО провели переговоры в Мадриде. Они приняли стратегическую концепцию, в которой обозначили Россию как «главную угрозу».

Китай НАТО Россия эльбаум
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