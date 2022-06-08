Испанский стыд»: Фадеев резко отреагировал на заявление Наргиз о возвращение песен в ее репертуар

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал слова певицы Наргиз о том, что она возвращает в свой репертуар песни, на которые наложен запрет по закону об авторском праве. По словам Фадеева, за подобные действия исполнительнице может грозить наказание.
«Это заявление меня улыбнуло, этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки, она — никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд», – заявил Фадеев.
Напомним, что певице Наргиз был запрещен въезд в Россию на 50 лет — до мая 2072 года. В документе подчеркивалось, что решение о запрете въезда было принято «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».