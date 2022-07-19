Испанский блогер Нурия назвала самый сложный советский фильм для иностранца

Испанский блогер Нурия рассказала о своих попытках понять русский язык в советском фильме «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова.
По словам испанки, картина оказалась самой сложной для восприятия иностранца. Особенно тяжело ей дался диалог Надежды и Василия, когда героиня просит мужа принести воды.
«Очень трудно понимать этот русский. Я знаю, что это очень простой разговор, но такую чисто русскую интонацию мой каталанский мозг не может обработать. Каждое слово как будто поют», — заявила Нурия на YouTube-канале.
Фильм «Любовь и голуби» давно завоевал всенародную любовь. Оказалось, Меньшов планировал снять две серии картины, но его заставили вырезать все сцены с алкоголем. В хронометраже их было настолько много, что из двух серий осталась всего одна.