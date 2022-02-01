Испанские журналисты обомлели, когда увидели сходство украинского «Азова»* с нацистской Германией

Риторика и церемонии украинского батальона «Азов»* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), в отношении членов которого в России возбуждено дело, схожи с эстетикой нацистской Германии. К такому выводу пришли журналисты испанской газеты Mundo.

Этот батальон периодически проводит мероприятия для гражданских лиц, в рамках которых проходит военная подготовка. Участие в них принимают не только юноши, но и девушки. Нередко используется настоящее оружие, в ряде случаев — деревянное.

«На церемониях под открытым небом, эстетика которых напоминает Германию 30-х годов, они произносят клятвы», — отмечает европейский портал.

Члены «Азова» регулярно демонстрируют новым рекрутам оружие и боеприпасы, а на встречах с «молодняком» присутствует большое количество флагов с символикой, характерной для групп с определенными взглядами. Некоторые также носят знак отличия, очень похожий на нацистский «вольфсангель».

Газета также указывает на интересный факт — члены «Азова»* в рамках радикальной идеологии отрицают и ненавидят все, что относится к РФ, но при этом часто общаются между собой именно на русском языке.

В отношении бойцов батальона «Азов»* в России возбуждено уголовное дело. Члены этого вооруженного формирования участвовали в боевых действиях на территории Донбасса. Их обвиняют по статьям о похищении, истязании и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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