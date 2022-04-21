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    Испанская шансонье Маричель Родес получила гражданство России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Испанская шансонье Маричель Родес получила гражданство России

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    prt scr youtube/Маричель Родес

    Исполнительница русского шансона и городского романса из Испании Маричель Родес получила гражданство России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин постановил дать гражданство 30 людям, включая Родес. Тем же указом глава государства утвердил лишение шести лиц гражданства РФ.

    Певица родилась в Барселоне в 1965 году. Она говорит на испанском, русском, французском, английском языках. С нулевых Родес исполняет русский фольклор в столичном ансамбле «‎Беседушка». Она неоднократно выступала на премии «Шансон года» в России.

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