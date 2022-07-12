Испания анонсировала передачу Украине танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113

Военное ведомство Испании заявило, что готовится передать Украине партию танков и бронетранспортеров, сообщает Infodefensa.
По имеющейся информации, украинские войска получат десять тяжелых боевых машин Leopard 2A4 и двадцать бронетранспортеров М113. Отмечается, что в настоящее время эта военная техника не используется ВС Испании и законсервирована на складах.
Ранее сообщалось, что Нидерланды могут поставить ВСУ пусковые установки для противокорабельных ракет Harpoon. По словам экспертов, Украине может использовать их для провокаций в отношении РФ.