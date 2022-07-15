Искусственный интеллект выявил 11 космических аномалий, которые не были известны науке

Почти дюжину невероятных парадоксальных космических аномалий, которые не были известны научному миру, обнаружила Международная команда проекта SNAD.
Объекты удалось выявить при анализе данных, полученных за четыре года исследований. Аномалии проявились из-за объектов с кривым блеском, на который влияет свет и время.
Ученые загрузили в искусственный интеллект семь симуляций, которые в дальнейшем сопоставили с реальными данными. Исследователи обнаружили более сотни реально существующих объектов, а 11 из них были с парадоксальными аномалиями.
Космонавты теряют огромное количество костной массы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Исследователи из университета МакКейга при Камминге провели исследование на 17 астронавтах.
Телескоп «Джеймс Уэбб» отправил на Землю первые цветные снимки космоса, сообщает телеканал «360». Специалисты NASA заявили, что они стали самыми четкими и глубокими кадрами Вселенной на сегодняшний день.