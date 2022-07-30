Искусственный интеллект проследит за чистотой выборов в регионах России

Общественные штабы (ОШ) будут осуществлять контроль за выборами с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Независимый общественный мониторинг».
27 июля завершился этап выдвижения на выборах высших должностных лиц и депутатов законодательных органов власти субъектов Российской Федерации. Избирательные комиссии (ИК) начали рассмотрение документов и регистрацию кандидатов. Контроль над этим этапом ИК осуществляют Общественные штабы.
ОШ заключили соглашения с некоммерческими организациями, которые должны предоставить технологии по осуществлению контроля за чистотой выборов. В некоторых регионах будет доступен чат-бот для оперативной обратной связи с избирателями и голосовой робот-помощник.