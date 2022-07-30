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Искусственный интеллект проследит за чистотой выборов в регионах России

Искусственный интеллект проследит за чистотой выборов в регионах России
piqsels.com

Общественные штабы (ОШ) будут осуществлять контроль за выборами с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Независимый общественный мониторинг».

27 июля завершился этап выдвижения на выборах высших должностных лиц и депутатов законодательных органов власти субъектов Российской Федерации. Избирательные комиссии (ИК) начали рассмотрение документов и регистрацию кандидатов. Контроль над этим этапом ИК осуществляют Общественные штабы.

ОШ заключили соглашения с некоммерческими организациями, которые должны предоставить технологии по осуществлению контроля за чистотой выборов. В некоторых регионах будет доступен чат-бот для оперативной обратной связи с избирателями и голосовой робот-помощник.

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RusNewsToday24
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