Иск о признании преступлений нацистов в годы ВОВ геноцидом направлен в суд на Кубани

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о признании геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Заявление регионального ведомства подготовлено по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщают в пресс-службе ГП.
В ведомстве отметили, что с 1942 по 1943 годы на Кубани нацисты и их пособники массово истребили более 48 тыс. мирных граждан. В числе уничтоженных фашистами были более девяти тысяч несовершеннолетних и свыше девяти тысяч военнопленных. Еще более 129 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.