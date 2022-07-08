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Иск о признании преступлений нацистов в годы ВОВ геноцидом направлен в суд на Кубани

Иск о признании преступлений нацистов в годы ВОВ геноцидом направлен в суд на Кубани
pxhere.com

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о признании геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Заявление регионального ведомства подготовлено по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, сообщают в пресс-службе ГП. 

В ведомстве отметили, что с 1942 по 1943 годы на Кубани нацисты и их пособники массово истребили более 48 тыс. мирных граждан. В числе уничтоженных фашистами были более девяти тысяч несовершеннолетних и свыше девяти тысяч военнопленных. Еще более 129 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

  

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