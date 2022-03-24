Ищенко спрогнозировал сроки окончания горячей фазы спецоперации РФ на Украине

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Политический эксперт Ростислав Ищенко поделился прогнозом относительно сроков завершения активной фазы миротворческой спецоперации России на Украине. Он обратил внимание на то, что в российском руководстве заинтересованы в сокращении продолжительности этого мероприятия.

Аналитик пояснил, что чем дольше будет осуществляться спецоперация, тем больше у США будет шансов для подключения к событиям на Украине других европейских государств – например, Молдавии, Польши и Румынии. В этом случае речь будет уже идти о «долгоиграющем конфликте».

Комментируя ход событий в рамках миротворческой операции, Ищенко высказал мнение о том, что российской армии понадобится еще пару недель для разгрома группировки ВСУ в Донбассе и для завершения кольца вокруг ВСУ в Днепропетровске и Запорожье, а также для занятия всей левобережной территории Днепра. Активная фаза российской спецоперации должна завершиться ко Дню Победы, передает прогноз эксперта издание «Военное дело».

«Полагаю, если не ко Дню космонавтики, то к 9 Мая должно завершиться. Надеюсь, по крайней мере», – резюмировал Ищенко.

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