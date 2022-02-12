Ищенко: союз России и Китая станет началом фатальной цепочки событий для США

Политолог, дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко уверен, что Соединенным Штатам с нуля придется выстраивать свой успех в «завоевании мира», если западноевропейский регион выйдет из-под влияния Вашингтона.

Ищенко прокомментировал последние события на глобальной политической арене, особое внимание уделив противостоянию РФ и Запада, а также союзу России и Китая. По словам политолога, решительные действия Пекина и Москвы по укреплению отношений приведут к фатальной для США цепочке событий: Вашингтон потеряет влияние на Юго-Восточную Азию, а затем Латинскую Америку, если потеряет связи с Западной Европой.

«В Юго-Восточной Азии уже в экономическом плане доминирует Китай, у США в регионе остались всего несколько союзников — Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Кроме того, эти страны еще пытаются как-то сопротивляться, но они понимают, что все равно в Юго-Восточной Азии доминантной величиной все равно будет Китай. Даже Индия, у которой есть приграничные проблемы с Пекином, исходит из того, что сегодня нужно выстраивать отношения с Россией и Китаем», — рассказал Ищенко в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Потеря в политическом контексте западноевропейского направления чревато и лишением позиций в Латинской Америке, отметил эксперт.

«Если США потеряют Западную Европу, то они лишатся надежд на возвращение глобального доминирования. Американцы тогда потеряют даже Латинскую Америку. В лучшем случае США смогут замкнуться в Канаде, Мексике и в остатках англосаксонского мира — Британии, Австралии и Новой Зеландии. И то, если только эти страны согласятся в ущерб себе поддерживать плотные экономические связи с США. Но и эти страны могут быстро передумать и найти себе других союзников. Тогда американцам все придется начинать с нуля», — заключил Ищенко.

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