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Денацификация Украины должна продолжиться после завершения спецоперации России, считает политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, местное население слишком обработано пропагандой неонацистов, поэтому на территории соседней страны необходимо разместить группировку как минимум Росгвардии.
Как утверждает Ищенко, в рядах ВСУ большое количество выходцев из юго-восточной части Украины. Так произошло из-за того, что местное население оказалось в информационном вакууме. Украинское общество максимально накачали фашистскими лозунгами, из-за чего денацификация может происходить несколько дольше. Эксперт считает, что успех этой мисси возможен только при сохранении российских войск на территории Украины даже после спецоперации.
«Еще в начале операции, когда Владимир Путин заявил, что Украина не будет оккупирована, я и тогда не понял, и сейчас не понимаю, как можно провести денацификацию без армии. Если сразу после победы тут же развернуться и вывести войска, то кто станет уничтожать нацистов? Возможно, был расчет на то, что на территории бывшей советской республики окажется больше лояльных граждан и они сами примут участие в денацификации?» — утверждает Ищенко.
По словам эксперта, первые дни боев показали, что украинцы сами себя денационализировать не будут. Поэтому, утверждает политолог, какое-то время на Украине должна остаться группировка Росгвардии, подкрепленная воинскими подразделениями. Конечно, их должно быть не так много, как сейчас. Однако тысяч 50 необходимо оставить, да и, возможно, придется личный состав Росгвардии еще дополнительно укомплектовать.
Если пустить ситуацию на Украине на самотек, то нацисты получат возможность вернуться в прежнее состояние и станут «улюлюкать» через границу. А это не лечится, это заразно и в результате смертельно, подвел черту Ростислав Ищенко.
Бывший доброволец Народной милиции ДНР с позывным Француз утверждает, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет по плану. Армия Российской Федерации, успешно выполняя поставленные задачи, продвигается вперед, но сопротивление националистов остается довольно сильным.