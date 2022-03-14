Ищенко рассказал, как окончательно искоренить нацизм на Украине

«Еще в начале операции, когда Владимир Путин заявил, что Украина не будет оккупирована, я и тогда не понял, и сейчас не понимаю, как можно провести денацификацию без армии. Если сразу после победы тут же развернуться и вывести войска, то кто станет уничтожать нацистов? Возможно, был расчет на то, что на территории бывшей советской республики окажется больше лояльных граждан и они сами примут участие в денацификации?» — утверждает Ищенко.