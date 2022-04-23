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    Ищенко назвал разгром группировки ВСУ в Донбассе залогом ускорения спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Ищенко назвал разгром группировки ВСУ в Донбассе залогом ускорения спецоперации на Украине

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    prt scr youtube.com/Dmitry Puchkov

    Разгром группировки
    украинских войск в Донбассе значительно ускорит ход спецоперации Вооруженных
    сил РФ по демилитаризации Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко.

    В публикации для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что
    такой сценарий приведет к стратегическому изменению обстановки в пользу России.

    «Это резко ускорит ход операции и минимизирует потери
    российских войск, что, в свою очередь, может привести к стратегическому
    изменению в пользу России глобальной расстановки сил», — уверен аналитик.

    По его словам, добиться скорейшего разгрома ВСУ в Донбассе
    могут помочь боевики «Азова» (в отношении некоторых участников формирования в
    РФ открыто уголовное дело), окопавшиеся в промзоне Мариуполя. Если они начнут
    массово сдаваться в плен, украинская армия будет деморализована.

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