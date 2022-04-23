Ищенко назвал разгром группировки ВСУ в Донбассе залогом ускорения спецоперации на Украине

По его словам, добиться скорейшего разгрома ВСУ в Донбассе

могут помочь боевики «Азова» (в отношении некоторых участников формирования в

РФ открыто уголовное дело), окопавшиеся в промзоне Мариуполя. Если они начнут

массово сдаваться в плен, украинская армия будет деморализована.