Ищенко назвал разгром группировки ВСУ в Донбассе залогом ускорения спецоперации на Украине

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Разгром группировки
украинских войск в Донбассе значительно ускорит ход спецоперации Вооруженных
сил РФ по демилитаризации Украины, заявил политолог Ростислав Ищенко.
В публикации для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что
такой сценарий приведет к стратегическому изменению обстановки в пользу России.
«Это резко ускорит ход операции и минимизирует потери
российских войск, что, в свою очередь, может привести к стратегическому
изменению в пользу России глобальной расстановки сил», — уверен аналитик.
По его словам, добиться скорейшего разгрома ВСУ в Донбассе
могут помочь боевики «Азова» (в отношении некоторых участников формирования в
РФ открыто уголовное дело), окопавшиеся в промзоне Мариуполя. Если они начнут
массово сдаваться в плен, украинская армия будет деморализована.