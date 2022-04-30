Ищенко назвал новые поставки оружия НАТО «инструментом для отступления» украинских войск

«Все надежды заставить российские войска выдохнуться в борьбе за укрепленные пункты и либо не довести до конца окружение Донбасской группировки, либо потерять наступательный порыв после ее ликвидации… связаны с развертыванием новых современных вооружений, поставляемых Западом. Но боеспособность украинских войск в Донбассе падает значительно быстрее, чем ВСУ осваивают новую технику», — подчеркнул он.