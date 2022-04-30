Ищенко назвал новые поставки оружия НАТО «инструментом для отступления» украинских войск

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Попытка США поставками вооружений установить равновесие на линии фронта по Днепру может провалиться из-за эффективных действий армии России и сил ЛДНР. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, сообщает «Украина.ру».
Ищенко констатировал, что ВС России продвигаются в Донбассе, по максимуму выполняя поставленные задачи — противник несет большие потери, в то время как собственные потери сведены к минимуму.
«Все надежды заставить российские войска выдохнуться в борьбе за укрепленные пункты и либо не довести до конца окружение Донбасской группировки, либо потерять наступательный порыв после ее ликвидации… связаны с развертыванием новых современных вооружений, поставляемых Западом. Но боеспособность украинских войск в Донбассе падает значительно быстрее, чем ВСУ осваивают новую технику», — подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что киевский режим пытался ослабить давление на Донбасс, но попытки контрнаступления были подавлены. Сейчас ВСУ не в силах активизировать свои действия на харьковском и николаевском направлениях.
«Но обе эти группы оказались не в состоянии создать серьезную угрозу флангам наступающей российской группировки и, к данному моменту исчерпав свой наступательный потенциал, перешли к обороне. Им самим требуются подкрепления для удержания текущих позиций», — добавил он.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.