Систематические «глупые и нерациональные» заявления западных политиков звучат все чаще, даже по самым серьезным темам. Как так вышло, кто запустил этот процесс и кому это выгодно, рассказал политолог Ростислав Ищенко.

В эфире телеканала «Украина.ру» специалист объяснил, почему западные политики регулярно показывают свою глупость при обсуждении даже важных вопросов. В ходе обсуждения Ищенко обратил внимание на грубую ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявившей, что Британия «никогда не признает суверенитета России» над Ростовской и Воронежской областями. Такой просчет далеко не случайность.

«Что ей говорят, то и рассказывает, не ее дело понимать. Мы же видели какой отбор политиков проводил Запад на Украине. Проводил негативный отбор. Внешняя политика — продолжение внутренней, если вам во внешней нужны дураки, то и во внутренней нужны», — пояснил он.

По словам политолога, американцы после 90-х взрастили несколько поколений политических элит, которые наиболее «идеально» подходят для того, чтобы ими управлять.

«Востребованы были политики, которые не думают о неприятном будущем. А европейцам не нужно было думать после 1945 года, пришли американцы и сказали: “Вы, главное, выполняйте, и все будет хорошо”. И долгое время американцы думали за них, сформировали НАТО, говорили с кем дружить, а с кем не надо», — добавил Ищенко.

В итоге мы видим то, к чему это привело. Политолог констатировал, что на фоне этой отрицательной динамики не стоит удивляться, что западные политики «несут ересь».

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