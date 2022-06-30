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Исчезнувшую после начала спецоперации Ани Лорак заметили на вечеринке Киркорова в Москве

Исчезнувшую после начала спецоперации Ани Лорак заметили на вечеринке Киркорова в Москве
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пропавшая после начала спецоперации украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) была замечена на дне рождении сына Филиппа Киркорова Мартина в Москве. 

Как сообщают СМИ, несколько кадров с исполнительницей появились в Telegram-канале «Светские хроники». Артистку запечатлели рядом с королем отечественной эстрады.

Лорак перестала выходить на связь после начала обострения ситуации на Украине. С конца февраля певица никак не комментировала происходящее, что вызвало волну критики со стороны ее украинской аудитории.

Ранее сообщалось, что поддержка спецоперации России по защите Донбасса обернулась для звезды популярного сериала «Сваты» Инны Королевой угрозами.

Королева, исполнившая роль Марии Будько, призналась, что из-за поддержки России хейтеры пожелали ей «гореть в аду», пишет Solenka.info. По ее мнению, таким людям попросту необходима помощь квалифицированных специалистов.

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RusNewsToday24
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