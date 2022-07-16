«Исчезающий» флагман Realme GT2 Master Exploration Edition показали вживую после анонса

На этой неделе был представлен флагманский смартфон Realme GT2 Master Exploration Edition, который стал одной из самых доступных моделей на базе новейшей однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.





Теперь же известный инсайдер Ice Universe опубликовал несколько живых фотографий устройства, которое он окрестил «исчезающим» смартфоном. Фотографии сделаны таким образом, чтобы изображение на экране и за пределами его казались одним целым. Это также позволяет более наглядно оценить небольшую рамку экрана.





Realme GT2 Master Exploration Edition получил экран AMOLED диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц. Realme GT2 Master Exploration Edition получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 50, 50 и 2 Мп. Фронтальная камера является 16-мегапиксельной. Телефон работает под управлением Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Он получил Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, двухдиапазонный GPS, NFC, USB-C и разъём 3,5 мм.









Цена базовой версии Realme GT2 Master Exploration Edition с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет 520 долларов.