«Ищет руку Путина»: Кадыров раскрыл причину странного поведения Байдена в Израиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил над президентом США Джо Байденом после очередного конфуза. Инцидент с американским политиком произошел во время поездки в Израиль.
На видеозаписи, которая быстро разошлась по Сети, видно, что глава Белого дома растерялся после выступления. Байден не понял, куда именно ему надо идти, а также протянул руку в никуда.
Инцидент стал предметом для шуток. Свой вариант также предложил Рамзан Кадыров.
«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли! То мы подозревали, что он болен, потом сетовали на белую муку Зеленского, а оказалось все гораздо проще», – написал глава Чечни в Telegram.
Кадыров также выразил надежду, что «попытки» американского лидера увенчаются успехом.
Стоит отметить, что Джо Байден несколько раз оконфузился во время визита в Израиль. Во время общения с журналистами он признался, что имеет при себе список «желаемых» представителей СМИ.