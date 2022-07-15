«Ищет руку Путина»: Кадыров раскрыл причину странного поведения Байдена в Израиле

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли! То мы подозревали, что он болен, потом сетовали на белую муку Зеленского, а оказалось все гораздо проще», – написал глава Чечни в Telegram.