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Ищенко заявил о вступлении США в открытое противостояние с Россией из-за поставок оружия Киеву

Ищенко заявил о вступлении США в открытое противостояние с Россией из-за поставок оружия Киеву
globallookpress.com/Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency

США вступили в открытое вооруженное противостояние с Россией, поставив Украине РСЗО HIMARS. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В своей статье для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что Вашингтон, отправив украинской стороне этот вид вооружения, переступил красные линии.

«Это оружие Украина не может использовать без помощи США, другими словами, Вашингтон вступил в открытое вооруженное противостояние с Москвой, потому что ВСУ начали применять HIMARS по российской территории», — убежден эксперт.

Поставки США Украине ракет HIMARS спровоцирует ответный удар России, а если Киев получит еще и системы ПВО, Москва ожидаемо увеличит свою мощь для предотвращения возможных угроз, резюмировал Ищенко.

Вооружение рсзо himars спецоперация вс рф США Украина
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