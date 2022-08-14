Ищенко указал на признаки борьбы Запада с Зеленским «за мир» на Украине

Запад все чаще намекает Киеву, что необходимо уступить часть территорий, чтобы заключить мирный договор, но сохранить действующую украинскую власть. По мнению западных политиков, так у них будет время на создание из Украины нового антироссийского плацдарма, поскольку текущий не оправдал возложенных на него надежд.