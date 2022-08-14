Ищенко указал на признаки борьбы Запада с Зеленским «за мир» на Украине

Политика президента Украины Владимира Зеленского не устраивает его западных кураторов, поэтому вскоре украинского лидера могут заменить, заявил политолог Ростислав Ищенко, передает URA.RU.
Запад все чаще намекает Киеву, что необходимо уступить часть территорий, чтобы заключить мирный договор, но сохранить действующую украинскую власть. По мнению западных политиков, так у них будет время на создание из Украины нового антироссийского плацдарма, поскольку текущий не оправдал возложенных на него надежд.
«Запад на уровне журналистов, военных и политиков стал намекать Зеленскому, что вообще-то неплохо было бы заключить с Россией мир ценой уступки части территорий для того, чтобы сохранить всю остальную Украину как плацдарм для следующего броска против России, сохранить украинской режим», — пояснил Ищенко.
Однако, пояснил политолог, Запад встретил неожиданное сопротивление со стороны собственного ставленника, который по-прежнему грезит «контрнаступлением», заверяя, что для этого ему лишь нужно больше оружия. Оторванность от реальности «воинственного» Зеленского может заставить Запад пойти на решительные действия, чтобы его «утихомирить». Де-факто это означает инициацию нового Майдана.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.