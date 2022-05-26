Ищенко: разгром ВСУ в Донбассе поставил под вопрос планы Польши по Западной Украине

Поскольку под вопросом само существование ВСУ, возрастают риски, что при реализации давнего плана Польши по Украине, она останется один на один с Россией, а это наихудший сценарий для Варшавы, сопряженный с колоссальными рисками. Конечно, признает Ищенко, горячие польские головы рвутся в бой, но теперь, после неудач Украины на полях сражений в Донбассе, шансов на успешное воплощение заветной мечты Польши о Речи Посполитой куда меньше.