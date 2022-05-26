Ищенко: разгром ВСУ в Донбассе поставил под вопрос планы Польши по Западной Украине

Польше придется пересмотреть свои планы по поглощению Западной Украины из-за серии поражений ВСУ в Донбассе, заявил политолог Ростислав Ищенко, передает ФБА «Экономика сегодня».
Варшава была очень близка к началу своей кампании по аннексии территорий Украины, однако теперь все планы польских властей пущены под нож. Дело в том, пояснил Ищенко, что Польша планировала действовать руками Вооруженных сил Украины, чтобы бороться с Россией, но украинская армия близка к полному исчезновению.
«Сейчас сыпется армия Зеленского в Донбассе, и не факт, что он сумеет восстановить ее боеспособность где-нибудь на линии Днепра. А поляки собирались на Украине, вопреки американскому мнению, тоже воевать руками украинцев. Они собирались занять тыловые районы, обеспечить Зеленскому возможность перебросить части с Западной Украины, но сами воевать не собирались», — пояснил специалист.
Поскольку под вопросом само существование ВСУ, возрастают риски, что при реализации давнего плана Польши по Украине, она останется один на один с Россией, а это наихудший сценарий для Варшавы, сопряженный с колоссальными рисками. Конечно, признает Ищенко, горячие польские головы рвутся в бой, но теперь, после неудач Украины на полях сражений в Донбассе, шансов на успешное воплощение заветной мечты Польши о Речи Посполитой куда меньше.