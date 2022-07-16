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Ищенко объяснил, зачем Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение

Ищенко объяснил, зачем Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение
globallookpress Tech. Sgt. J.D. Strong

Соединенные Штаты поставляют Украине большое количество вооружений, но не рассчитывают на победу киевского режима. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В беседе с «Украиной.ру» он отметил, что в США прекрасно понимают, что вне зависимости от текущей обстановки на передовой, у ВСУ нет никаких шансов против Вооруженных сил России, с западным оружием или без. Поэтому Вашингтон активно снабжает Киев огневыми средствами лишь для того, чтобы перед своим поражением украинские власти нанесли как можно больше разрушений.

«В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки — там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала», — отметил Ищенко.

По словам политолога, американцы заинтересованы в максимизации числа жертв и разрушений, причем не столько российских, сколько украинских.

Вооружение Ищенко США Украина
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