Соединенные Штаты поставляют Украине большое количество вооружений, но не рассчитывают на победу киевского режима. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.
В беседе с «Украиной.ру» он отметил, что в США прекрасно понимают, что вне зависимости от текущей обстановки на передовой, у ВСУ нет никаких шансов против Вооруженных сил России, с западным оружием или без. Поэтому Вашингтон активно снабжает Киев огневыми средствами лишь для того, чтобы перед своим поражением украинские власти нанесли как можно больше разрушений.
«В отличие от Киева, в Вашингтоне работают не только дураки — там есть достаточное количество квалифицированных специалистов, способных адекватно оценить потенциалы сторон и понять, что Украина может воевать чуть дольше или чуть короче, но исход боевых действий ясен ещё до их начала», — отметил Ищенко.
По словам политолога, американцы заинтересованы в максимизации числа жертв и разрушений, причем не столько российских, сколько украинских.