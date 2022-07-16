Ищенко объяснил, зачем Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение

В беседе с «Украиной.ру» он отметил, что в США прекрасно понимают, что вне зависимости от текущей обстановки на передовой, у ВСУ нет никаких шансов против Вооруженных сил России, с западным оружием или без. Поэтому Вашингтон активно снабжает Киев огневыми средствами лишь для того, чтобы перед своим поражением украинские власти нанесли как можно больше разрушений.