Ищенко объяснил, почему ВСУ не хватит шести недель для «захвата» освобожденных территорий

«Обратное взятие таких объектов, как Лисичанско-Северодонецкая агломерация или Мариуполь потребуют ни недель, а месяцев упорных боев. При этом Украине придется обеспечить не только подавляющее (в пять-семь раз — Прим.ред.) численное преимущество в пехоте, но хотя бы равенство в военной технике по всему фронту», — подчеркнул политолог.