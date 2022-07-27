Ищенко объяснил, почему ВСУ не хватит шести недель для «захвата» освобожденных территорий

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ способны захватить освобожденные российскими войсками территории в течение трех-шести недель, оторвано от реальности. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, за три недели украинская армия при удачном раскладе может добиться разве что преимущества на отдельном участке фронта, однако даже шести недель недостаточно для успешного контрнаступления.
«Обратное взятие таких объектов, как Лисичанско-Северодонецкая агломерация или Мариуполь потребуют ни недель, а месяцев упорных боев. При этом Украине придется обеспечить не только подавляющее (в пять-семь раз — Прим.ред.) численное преимущество в пехоте, но хотя бы равенство в военной технике по всему фронту», — подчеркнул политолог.
Даже если Вашингтон поставит Киеву все запрашиваемое оружие, это никак не отразится на спецоперации ВС РФ, поскольку техника для начала должна быть освоена ВСУ, заключил он.