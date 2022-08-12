Иркутский суд приговорил педофила-рецидивиста к пожизненному сроку и лечению у психиатра

Иркутский областной суд приговорил 25-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за изнасилование восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, в феврале 2022 года в селе Мирный фигурант схватил незнакомую школьницу, зажал ей рот и под угрозой убийства отвел ребенка в лес. Там педофил избил свою жертву, связал ей руки и надругался.
Отмечается, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Осужденный будет отбывать пожизненный срок в колонии общего режима. Там же он будет проходить лечение у психиатра.