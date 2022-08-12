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Иркутский суд приговорил педофила-рецидивиста к пожизненному сроку и лечению у психиатра

Иркутский суд приговорил педофила-рецидивиста к пожизненному сроку и лечению у психиатра
pxhere.com

Иркутский областной суд приговорил 25-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за изнасилование восьмилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в феврале 2022 года в селе Мирный фигурант схватил незнакомую школьницу, зажал ей рот и под угрозой убийства отвел ребенка в лес. Там педофил избил свою жертву, связал ей руки и надругался.

Отмечается, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Осужденный будет отбывать пожизненный срок в колонии общего режима. Там же он будет проходить лечение у психиатра.

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