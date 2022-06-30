Irish Examiner: Джонсона обидели слова Путина про отвратительные тела западных лидеров

Британский премьер Борис Джонсон не смог достойно отреагировать на слова президента РФ Владимира Путина об отвратительных телах западных политиков, передает издание Irish Examiner.
Недавно лидеры стран G7 попытались высмеять главу российского государства. Политики, комментируя фотографию Путина с оголенным торсом на лошади, сказали, что им нужно раздеться, чтобы выглядеть круче президента РФ. Борис Джонсон в свою очередь предложил коллегам показать «могучую грудь», передает «ПолитРоссия».
В ответ на это Путин назвал подобное зрелище отвратительным и намекнул на то, что западным лидерам следует заняться спортом и привести в порядок свои тела.
«Мистер Джонсон, казалось, слегка усмехнулся, когда ему передали комментарии мистера Путина», — рассказали журналисты.
По реакции премьера Британии можно было заметить, что он обиделся, поскольку его задели слова Путина, передает Irish Examiner.
Владимир Путин ранее назвал «не очень корректной» ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не начала бы спецоперацию, передает RT.