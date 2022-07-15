Ирину Шейк обвинили в поддержке спецоперации из-за фото с салатом оливье. Модель призывают “отменить”

Ирина Шейк

Российская модель Ирина Шейк столкнулась с критикой в сети после того, как опубликовала в сторис в инстаграме фотографии русской бани и салата оливье, использовав в описании букву Z, которая является символом спецоперации РФ на Украине.



Фото из сторис Ирины Шейк

Хотя супермодель быстро удалила сторис, в сети Ирину обвинили в поддержке спецоперации — многие призвали “отменить” ее и потребовать у брендов прекратить сотрудничество с ней.

Я очень надеюсь, что бренды пересмотрят свое решение о сотрудничестве с ней, — написала в твиттере (заблокирован в России) украинская журналистка Мария Романенко.

Это неприемлемо. Она использовала эту маленькую подсказку с окончанием z. Люди, которые не видят в ее посте ничего плохого, вы слепы, — написал в инстаграме* пользователь под ником @m.a.r.y.ta.

Отмените ее! — написал пользователь @r_dammers.

Пользователи также упомянули Бейонсе: ранее Шейк стала лицом рекламной кампании коллаборации певицы Ivy Park x adidas. В сети предположили, что после скандала Бейонсе откажется от сотрудничества с Шейк.

Некоторые, однако, заступились за Ирину, предположив, что модель не поддержала спецоперацию, а просто использовала интернет-сленг. Как насчет интернет-сленга, в котором z используется в качестве неформального игривого окончания для слов, которые оканчиваются на s? — пишет пользователь brozeli.

Сама Ирина обвинения в поддержке спецоперации не прокомментировала. После начала спецоперации она опубликовала в инстаграме* пост, в котором высказалась против, и заявила о намерении оказать финансовую помощь беженцам из Украины.

Ирина Шейк не в первый раз сталкивается с подобной критикой: так, два года назад супермодель осудили после того, как она опубликовала снимок, на котором читает книгу Леонида Млечина “Путин”.

Тогда пользователи написали в комментариях под постом, что она читает “не ту литературу”, и заявили, что модель их разочаровала.

Ирина Шейк родом из России, однако много лет живет и работает в Европе и США.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией