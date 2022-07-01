Ирина Шихман о закрытии “Гоголь-центра”: “Каждый день у меня забирают все то, чем я так гордилась”

Ирина Шихман

Ведущая YouTube-шоу “А поговорить?” Ирина Шихман прокомментировала в инстаграме* новость о закрытии театра “Гоголь-центр” и опубликовала большой прощальный пост.

Я часто спрашиваю у гостей: а что в России есть такого сегодня, сейчас, чем вы особенно гордитесь? Только без заслуг XVIII, XIX, XX веков. Сама себе я отвечала на этот вопрос так: Москва — лучший город на земле. Я очень много где была. Но наша столица — самый красивый и удобный мегаполис для жизни. У нас самая удобная банковская система. У нас конкурентоспособный “Яндекс”. У нас делают самые популярные в мире мультики. И у нас есть “Гоголь-центр”. Известный во всем мире. Лучший театр из тех, что я видела (а видела я их немало). Так вот сегодня, каждый день, у меня забирают все то, чем я так гордилась. В самом быстром интернете — вся правда только теперь с VPN. Такой красивый центр Москвы украшен автозаками. Любимый банк стал хамским и тянет деньги с клиентов. “Яндекс” все время пытаются прогнуть. А вот вчера Кирилл Серебренников сообщил, что “Гоголь-центр” закрывают. Я не буду расписывать, как много эмоций, мыслей и впечатлений мне подарил этот театр. Как я обожаю людей, которые там работают. Как я любила знакомить моих томичей с этим культурным чудом. Последнее, что мне сказала моя подруга детства Юлька после спектакля: “Господи, я даже не знала, что театр бывает таким”. Четыре года назад мы сняли фильмы про “Гоголь-центр” без Кирилла Серебренникова (тогда он сидел под домашним арестом). И очень хочу сказать всем моим героям: вы самые свободные актеры, которых я знаю. Очень горжусь знакомством. Спасибо и до новых встреч где-то еще,



— написала Шихман.

29 июня Департамент культуры Москвы объявил о снятии с должности художественного руководителя “Гоголь-центра” Алексея Аграновича. В тот же вечер его первый худрук Кирилл Серебренников объявил о закрытии театра.

Многие звезды, среди которых Светлана Бондарчук, Варвара Шмыкова, Ян Гэ, Аглая Тарасова, не остались в стороне и в своих соцсетях попрощались с “Гоголь-центром”. При этом Департамент культуры настаивает, что театр не закрывается, а всего лишь меняет руководство, и труппа продолжит работать.

Пост худрука в “Гоголь-центре” Кирилл Серебренников покинул в феврале прошлого года. В марте 2022-го после отмены судимости по делу “Седьмой студии” режиссер, который открыто осудил военную спецоперацию РФ на Украине, уехал из России. Месяц назад Серебренников представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм “Жена Чайковского”.

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