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Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul Gaultier

Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul Gaultier

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Новости моды





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Ирина Шейк

Ирина Шейк стала героиней новой рекламной компании Jean Paul Gaultier — российская модель представила летнюю коллекцию бренда, в которой помимо купальников представлены платья, топы и возвращающиеся в моду джинсы с низкой талией.

Кампания была реализована в стилистике пляжной моды девяностых и нулевых. Образы дополняли неоновые банданы, массивные серьги, очки и босоножки на высоком каблуке.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Некоторые принты отсылают к весенне-летнему показу 1994 года Les Tatouages.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Съемка проходила на Французской Ривьере. Ее автором выступила британский фотограф Шарлотта Уэльс, которая долгое время сотрудничала с Vogue и Dazed.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

На Западе могут отказаться от чего угодно русского, но не от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк. Самая красивая русская девушка в мире,

прокомментировала сотрудничество модели и французского бренда журналистка Надежда Стрелец.


PetelinaОльга Петелина


Фото
Соцсети


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