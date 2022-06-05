Ирина Шейк снялась в рекламной кампании летней коллекции Jean Paul Gaultier

Ирина Шейк

Ирина Шейк стала героиней новой рекламной компании Jean Paul Gaultier — российская модель представила летнюю коллекцию бренда, в которой помимо купальников представлены платья, топы и возвращающиеся в моду джинсы с низкой талией.

Кампания была реализована в стилистике пляжной моды девяностых и нулевых. Образы дополняли неоновые банданы, массивные серьги, очки и босоножки на высоком каблуке.

Некоторые принты отсылают к весенне-летнему показу 1994 года Les Tatouages.

Съемка проходила на Французской Ривьере. Ее автором выступила британский фотограф Шарлотта Уэльс, которая долгое время сотрудничала с Vogue и Dazed.

На Западе могут отказаться от чего угодно русского, но не от нефти, газа, Овечкина и Ирины Шейк. Самая красивая русская девушка в мире,

— прокомментировала сотрудничество модели и французского бренда журналистка Надежда Стрелец.