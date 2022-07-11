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Ирина Шейк снялась в рекламной кампании коллаборации Бейонсе Ivy Park x adidas

Ирина Шейк снялась в рекламной кампании коллаборации Бейонсе Ivy Park x adidas

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Ирина Шейк

Бейонсе представила шестую коллаборацию Ivy Park x adidas под названием Ivytopia. Звездой кампании стала российская модель Ирина Шейк. На фото она позирует в числе прочего в ярком неоновом бикини и облегающем синем купальнике. В рекламной кампании также снялись Адут Акеч, Джоан Смоллс, Харви Ньютон-Хейдон и Альва Клэр.

Ирина ШейкИрина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Кроме пляжных образов, в коллекцию традиционно вошли спортивная одежда и аксессуары. В продаже вещи появятся 21 июля. “Инклюзивная и гендерно нейтральная коллекция”, как ее представили в пресс-релизе, выпускается в размерах от XXXS до XXXXL, цены на вещи составляют от 30 до 200 долларов.

В линейку добавили культовую модель adidas Stan Smith, которая была переработана и приобрела футуристический вид, новую версию кроссовок Savage с цветовыми акцентами, а также модель Ultra Boost из инновационных материалов.

Джоан СмоллсДжоан СмоллсДжоан Смоллс

Джоан Смоллс

Адут АкечАдут АкечАльва КлэрАльва Клэр

Лето выдалось у Бейонсе весьма продуктивным. Недавно певица также анонсировала долгожданный альбом Renaissance, который должен выйти 29 июля.


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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