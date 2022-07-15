Ирина Шейк прервала молчание после скандала из-за фото с оливье

Модель Ирина Шейк обратилась к подписчикам после скандальной ситуации с фотографией с оливье и бани. Девушка заявила, что люди ищут тайный смысл там, где его нет.
Ранее в соцсетях появилось множество гневный комментариев в адрес Шейк. Она опубликовала фото салата, но некоторые посчитали, что таким образом она высказалась в пользу спецоперации России. Модель решила объяснить ситуацию.
«Иногда салат — это просто салат. Обещаю, что никаких зашифрованных посланий или политических комментариев здесь нет. Всем любви», — написала она.