Ирина Шейк отдыхает на Ибице вместе со Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши

Стелла Максвелл, Ирина Шейк, Мерт Алас и Рикардо Тиши

После празднования своего дня рождения в Италии креативный директор Burberry Рикардо Тиши переместился на Ибицу в компании близких друзей, в том числе моделей Ирины Шейк и Стеллы Максвелл.

Сегодня все трое отправились на ланч в ресторан Es Xarcu, где подают морепродукты и блюда традиционной испанской кухни. Там к ним присоединился фотограф Мерт Алас.

Ирина Шейк

Свободное время компания также проводит на яхте, загорая и купаясь в море. В сторис* Шейк опубликовала фото из номера отеля, показав, что разложить вещи пока было некогда.

Комната с видом,

— написала Шейк, отметив на фото Стеллу Максвелл.

Ирина Шейк и Рикардо Тиши

Отпуск на Ибице — традиционная часть летнего отдыха Ирины, который она проводит со своими друзьями перед стартом модного сезона.

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