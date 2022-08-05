Ирина Шейк отдыхает на Ибице вместе со Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши

Стелла Максвелл, Ирина Шейк, Мерт Алас и Рикардо Тиши
После празднования своего дня рождения в Италии креативный директор Burberry Рикардо Тиши переместился на Ибицу в компании близких друзей, в том числе моделей Ирины Шейк и Стеллы Максвелл.
Сегодня все трое отправились на ланч в ресторан Es Xarcu, где подают морепродукты и блюда традиционной испанской кухни. Там к ним присоединился фотограф Мерт Алас.
Ирина Шейк
Свободное время компания также проводит на яхте, загорая и купаясь в море. В сторис* Шейк опубликовала фото из номера отеля, показав, что разложить вещи пока было некогда.
Комната с видом,
— написала Шейк, отметив на фото Стеллу Максвелл.
Ирина Шейк и Рикардо Тиши
Отпуск на Ибице — традиционная часть летнего отдыха Ирины, который она проводит со своими друзьями перед стартом модного сезона.
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Фото
Legion-media.ru
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)