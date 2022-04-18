Ирина Шейк, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио гостят на фестивале Coachella

Алессандра Амбросио

В Калифорнии в минувшие выходные стартовал музыкальный фестиваль Coachella, который собрал звездных гостей: мероприятие посетили Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, Хейли Бибер, Стелла Максвелл и другие.

Хедлайнерами фестиваля в этот раз стали Билли Айлиш, Гарри Стайлс и рэпер The Weeknd, заменивший Канье Уэста.



Рикардо Тиши, Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Рикардо Тиши, Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Ирина Шейк по традиции проводит время в компании своего друга, креативного директора Burberry Рикардо Тиши, и подруги — модели Стеллы Максвелл. Фотографиями Ирина поделилась в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

Хейли Бибер

Билли Айлиш дебютировала на Coahellа в этом году и поставила рекорд: певица стала самой молодой исполнительницей из тех, кто был хедлайнером фестиваля. Со сцены Айлиш обратилась к гостям и упомянула Бейонсе, которая была хедлайнером Coachella в последний раз в 2019 году (в 2020 и 2021 годах фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса).

Спасибо, Coachella! Извините, что я не Бейонсе!



На сцену в этот раз также вышел Джастин Бибер, а поддержать его приехала жена Хейли Бибер. Артист произвел настоящий фурор, выступив без рубашки.



Ванесса Хадженс

Алессандра Амбросио



Николь Шерзингер

Кендалл Дженнер

Шанина Шейк



Оливия Калпо

