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    Ирина Шейк, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио гостят на фестивале Coachella

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Ирина Шейк, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио гостят на фестивале Coachella

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    Алессандра Амбросио

    В Калифорнии в минувшие выходные стартовал музыкальный фестиваль Coachella, который собрал звездных гостей: мероприятие посетили Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Алессандра Амбросио, Хейли Бибер, Стелла Максвелл и другие.

    Хедлайнерами фестиваля в этот раз стали Билли Айлиш, Гарри Стайлс и рэпер The Weeknd, заменивший Канье Уэста.

    Рикардо Тиши, Ирина Шейк и Стелла Максвелл
    Рикардо Тиши, Ирина Шейк и Стелла МаксвеллИрина Шейк и Стелла Максвелл
    Ирина Шейк и Стелла МаксвеллРикардо Тиши, Ирина Шейк и Стелла Максвелл
    Рикардо Тиши, Ирина Шейк и Стелла Максвелл

    Ирина Шейк по традиции проводит время в компании своего друга, креативного директора Burberry Рикардо Тиши, и подруги — модели Стеллы Максвелл. Фотографиями Ирина поделилась в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

    Хейли Бибер

    Хейли Бибер

    Билли Айлиш дебютировала на Coahellа в этом году и поставила рекорд: певица стала самой молодой исполнительницей из тех, кто был хедлайнером фестиваля. Со сцены Айлиш обратилась к гостям и упомянула Бейонсе, которая была хедлайнером Coachella в последний раз в 2019 году (в 2020 и 2021 годах фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса).

    Спасибо, Coachella! Извините, что я не Бейонсе!

    На сцену в этот раз также вышел Джастин Бибер, а поддержать его приехала жена Хейли Бибер. Артист произвел настоящий фурор, выступив без рубашки.

    Ванесса Хадженс
    Ванесса ХадженсАлессандра Амбросио
    Алессандра Амбросио

    Николь Шерзингер
    Николь ШерзингерКендалл Дженнер
    Кендалл ДженнерШанина Шейк
    Шанина Шейк

    Оливия Калпо
    Оливия Калпо


    xeniasmirnovaКсения Смирнова


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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