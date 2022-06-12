Ирина Салтыкова дерзко ответила на вопрос о бывшем муже

Певица Ирина Салтыкова резко отреагировала на вопрос журналиста о бывшем супруге Викторе Салтыкове. Артистка устроила настоящую истерику.
Салтыкова приняла участие в новом выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале, в эфире обсуждали скандальный развод Джонни Деппа и Эмбер Херд. Артистка встала на сторону звезды «Аквамена» и заявила, что тоже пережила домашнее насилие. Однако делиться подробностями жизни с Салтыковым знаменитость не захотела.
«Тебе какая разница, что у меня произошло? С каким по счету мужем, первым, вторым или третьим? Я была жертвой, сейчас я агрессор!» — заявила Салтыкова в адрес одного из экспертов.
Салтыковы прожили в браке восемь лет — с 1987-го по 1995 год. В первое время, как говорили бывшие возлюбленные в интервью, у них все было прекрасно. Однако после отношения накалились, певица начала обвинять мужа в пристрастии к алкоголю и домашнем насилии. В результате брак распался.