Ирина Салтыкова дерзко ответила на вопрос о бывшем муже

Салтыковы прожили в браке восемь лет — с 1987-го по 1995 год. В первое время, как говорили бывшие возлюбленные в интервью, у них все было прекрасно. Однако после отношения накалились, певица начала обвинять мужа в пристрастии к алкоголю и домашнем насилии. В результате брак распался.