Ирина Пегова опубликовала фото без макияжа из родной Нижегородской области

Однако на снимке жизнерадостная Пегова, похоже, не слишком беспокоится за свою внешность, чем и покорила в очередной раз сердца фанатов. Многие из них похвалили актрису за смелость и пришли к мнению, что для своих лет артистка неплохо сохранилась. Некоторые решили, что смена прически не пошла на пользу актрисе, так как темный цвет волос ее старит.