Ирина Пегова опубликовала фото без макияжа из родной Нижегородской области

Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова предстала перед поклонниками в естественном виде. Актриса побыла в родной Нижегородской области, передает «7дней».
Там она сходила в лес за грибами и решила предоставить фотоотчет своим поклонникам. Как оказалось, на лице 44-летней звезды уже присутствуют морщины, а на голове видна залысина.
Однако на снимке жизнерадостная Пегова, похоже, не слишком беспокоится за свою внешность, чем и покорила в очередной раз сердца фанатов. Многие из них похвалили актрису за смелость и пришли к мнению, что для своих лет артистка неплохо сохранилась. Некоторые решили, что смена прически не пошла на пользу актрисе, так как темный цвет волос ее старит.