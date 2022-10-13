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Ирина Пегова опубликовала фото без макияжа из родной Нижегородской области

Ирина Пегова опубликовала фото без макияжа из родной Нижегородской области
Соцсети Ирины Пеговой

Звезда фильма «Прогулка» Ирина Пегова предстала перед поклонниками в естественном виде. Актриса побыла в родной Нижегородской области, передает «7дней».

Там она сходила в лес за грибами и решила предоставить фотоотчет своим поклонникам. Как оказалось, на лице 44-летней звезды уже присутствуют морщины, а на голове видна залысина.

Однако на снимке жизнерадостная Пегова, похоже, не слишком беспокоится за свою внешность, чем и покорила в очередной раз сердца фанатов. Многие из них похвалили актрису за смелость и пришли к мнению, что для своих лет артистка неплохо сохранилась. Некоторые решили, что смена прически не пошла на пользу актрисе, так как темный цвет волос ее старит.

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